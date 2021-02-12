Бурунов заявил об отсутствии звездной болезни

Актёр Сергей Бурунов в интервью «Комсомольской правде» пожаловался, что не может позволить себе «праздно пошататься» по городу из-за пристального внимания со стороны окружающих. Но несмотря на популярность, артист признался, что звездной болезнью абсолютно не страдает.
Артист подчеркнул, что ненавидит пафос и старается придерживаться скромного и консервативного быта: у него нет охранников, личного визажиста, он ездит в обычных железнодорожных вагонах, а не «трансформерах с джакузи», пьёт обычный кофе и лоялен к продюсерам.
«У меня в райдере нет такого, чтобы одно полотенце было белое, а другое — черное. Не ощущаю я себя звездой», — заявил актер.
При этом Бурунов признал, что за последние несколько лет обрёл огромную популярность. Сегодня, по его словам, он и шагу не может ступить, чтобы его никто не заметил на улице. Иногда, отметил артист, хочется вернуться в то время, когда «был никому нафиг не нужен». При этом Бурунов готов работать и развиваться дальше, поскольку, по его словам, он хочет быть «очень богатым, очень здоровым и очень веселым».
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали вероятные заработки звезд от участия в рекламных кампаниях. Сергей Бурунов, по словам журналистов, на контрактах с известным банком и сотовым оператором может зарабатывать порядка 20 миллионов рублей в год. Больше остальных получает теннисистка Мария Шарапова, ее расценки начинаются от 500 миллионов рублей. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров довольствуется 30 миллионами рублей, а телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина 5 и 4 миллионами рублей соответственно.