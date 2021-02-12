Бурунов заявил об отсутствии звездной болезни

Актёр Сергей Бурунов в интервью «Комсомольской правде» пожаловался , что не может позволить себе «праздно пошататься» по городу из-за пристального внимания со стороны окружающих. Но несмотря на популярность, артист признался, что звездной болезнью абсолютно не страдает.

Артист подчеркнул, что ненавидит пафос и старается придерживаться скромного и консервативного быта: у него нет охранников, личного визажиста, он ездит в обычных железнодорожных вагонах, а не «трансформерах с джакузи», пьёт обычный кофе и лоялен к продюсерам.

«У меня в райдере нет такого, чтобы одно полотенце было белое, а другое — черное. Не ощущаю я себя звездой», — заявил актер.

При этом Бурунов признал, что за последние несколько лет обрёл огромную популярность. Сегодня, по его словам, он и шагу не может ступить, чтобы его никто не заметил на улице. Иногда, отметил артист, хочется вернуться в то время, когда «был никому нафиг не нужен». При этом Бурунов готов работать и развиваться дальше, поскольку, по его словам, он хочет быть «очень богатым, очень здоровым и очень веселым».