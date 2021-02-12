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«Все наговаривают»: Башаров заступился за Цивина и Дрожжину 

Елена Прошина 23 минуты назад
«Все наговаривают»: Башаров заступился за Цивина и Дрожжину
Фото: РИА Новости
Актер Марат Башаров прокомментировал слова своей бывшей жены и заступился за скандально известных актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Как сообщал «Рамблер», ранее следователи выяснили, что Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин, являются «профессиональными покровителями» одиноких пожилых людей. После смерти подопечных, по версии правоохранителей, они переписали на себя около 18 квартир.
Их деятельность вскрылась после того, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария написали заявление в полицию. Родственники известного артиста пояснили, что Дрожжина и Цивин обманным путем получили доверенности на их наследство. В результате семья Баталова лишилась квартиры, мастерской, доли в четырехкомнатных апартаментах и крупной суммы денег.
При этом бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова, с которой он развелся в 2019 году, заявила, что Цивин и Дрожжина выступали против ее брака с актером и предостерегали от него.

«Если госпожа Архарова что-то говорит, значит, скоро весна. Она не может заявить о себе ни в театре, ни в кино, поэтому время от времени напоминает о себе скандалами. Собственно говоря, ее жалко», — прокомментировал это заявление Башаров.

Он также рассказал о своем отношении к скандалу вокруг Дрожжиной и Цивина.

«Никаких гадостей я от этой пары не видел. И та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг них, — чудовищна. На них все наговаривают», — заявил он.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Екатерина Архарова , Марат Башаров
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