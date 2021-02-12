Дочь Спартака Мишулина отказалась от наследства деда 

Актриса Карина Мишулина отвергла предложение телепродюсеров познакомиться с семьёй своего деда, которого никогда в жизни не видела. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram.
Карина подчеркнула, что народный артист РСФСР Спартак Мишулин так и не узнал, кто его отец, но всю жизнь пытался выяснить личность родителя. В разговоре с дочерью актер упоминал, что если бы нашёл папу и у него была бы семья, то он «не стал бы влезать». В противном случае постарался бы наладить с отцом отношения и помочь финансово, таким образом «отблагодарив за подаренную жизнь».
«Однажды, редакторы ТВ, мне сказали, что им кажется они нашли семью отца моего папы, сказали, что там солидное наследство и предложили поехать туда и все выяснить. Я отказа