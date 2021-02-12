«Я страдаю»: Максакова улетела в Германию 

Оперная певица Мария Максакова после скандальных ток-шоу на российских телеканалах решила активно заняться своей карьерой и прилетела на прослушивание в Германию . Об этом она сама рассказала изданию «Собеседник».

Как сообщал «Рамблер», в 2017 году муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен в Киеве . С тех пор его вдова не посещала территорию России. На прошлой неделе она вернулась на родину, приняла участие в ряде российских ток-шоу, где рассказала о желании встретиться со своей матерью актрисой Людмилой Максаковой и о том, что та этого не хочет.

По словам певицы, из Москвы она на неделю вернулась в Киев к сыну, а потом улетела в Германию.

«Сейчас я нахожусь в Мюнхене: готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии. Я уже понравилась театру по записям, теперь необходимо спеть хорошо живьем. У меня много оперных проектов, к репетициям которых я уже приступила. Сейчас моя главная цель — реализовать себя в творчестве», — пояснила она.

Максакова отметила, что надеется дебютировать на сцене Метрополитен-опера, и поблагодарила поклонников за поддержку после выхода в России серии передач с ее участием.

«Я женщина, живу с открытым сердцем и душой. И для меня очень ценно, что люди это видят и понимают. Мне сложно, потому что все вопросы ложатся на мои хрупкие плечи. Я страдаю от необходимости постоянно гастролировать», — пожаловалась она.

Певица подчеркнула, что ей приходится рассчитывать только на свой голос после того, как ее «грабили мошенники на протяжении четырех лет».

Ранее Максакова стала гостьей шоу «Пусть говорят». Участники программы раскритиковали ее за плохое отношение к детям и матери и обвинили в духовно-нравственной инвалидности. После этого певица заявила, что оскорблена и хочет покинуть студию.