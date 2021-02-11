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Москва

«Хотели убить всю семью»: вдова Круга о роковом событии 2002 года 

Вероника Полынина 17 минут назад
Вдова рассказала о спасении матери от убийц Круга
Фото: Instagram
Вдова музыканта Михаила Круга певица Ирина Круг заявила, что преступники, ворвавшиеся в их дом летом 2002 года, планировали убить всю семью. Такую версию она высказала в программе «Судьба человека».
По словам Ирины Круг, когда они с семьей вернулись домой, она отправила маму переночевать на третий этаж, куда обычно никто не заходил. Там уже находились убийцы.

«Никто не знал, что на третий этаж кто-то поднимется. Вероятно, убийцы спрятались там и хотели осуществить задуманное, когда мы все уснем на втором этаже. Возможно, они хотели убить всю семью», — предположила Ирина.

Увидев, как душат ее мать, Ирина позвала на помощь. Вдова Михаила Круга призналась, что много раз прокручивала ситуацию в голове и пришла к выводу, что, позвав мужа, спасла большую часть семьи.

«Я много раз проигрывала ситуацию в голове, и понимаю, что могла потерять мать, если бы закрыла дверь и убежала. При другом варианте развития событий, останься я на месте, убили бы и мать, и меня, а после и тех, кто находился в доме. Я смогла спасти большую часть семьи», — рассказала она.

По словам Ирины, преступники стреляли и в нее, и в Михаила. В него попали две пули, но семья не сразу осознала, что эти ранения могут стать смертельными.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке. В тот момент в доме находились также его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли по нему огонь и смертельно ранили. Спустя 18 лет дело об убийстве музыканта было раскрыто.
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Шоу-бизнес , Ирина Круг , Михаил Круг
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