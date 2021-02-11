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Москва

Названо самое ценное имущество Петросяна и Степаненко 

Вероника Полынина 1 час назад
Самым ценным активом Петросяна и Степаненко стала 519-метровая квартира
Фото: официальный сайт Евгения Петросяна
Список совместно нажитого Евгением Петросяном и Еленой Степаненко имущества занял тысячу страниц, утверждает «Стархит».
В перечень входят квартиры, дома, предметы искусства, антиквариат, книги и прочие ценные вещи.
Самым ценным активом стала 516-метровая квартира в Зачатьевском переулке, из которой Петросян планировал сделать музей.
Также экс-супруги владеют двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, еще двумя — на Ростовской набережной и однушкой в Большом Кондратьевском переулке.
Судебное заседание по разделу имущества назначено на 20 февраля.
Как писал «Рамблер», Хамовнический суд расторг брак Петросяна и Степаненко еще в ноябре 2018 года. При этом процесс раздела имущества не был завершен из-за отсутствия финальной оценки совместного имущества бывших супругов. Экспертиза заняла почти два года — ее назначили в марте 2019 года, а завершили в феврале 2021 года.
Адвокаты с обеих сторон заявляли, что готовы поделить все пополам, но не сошлись на том, какие именно активы кому отойдут.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , StarHit
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