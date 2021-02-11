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Москва

Епифанцев ударил женщину в массовой драке в баре 

Вероника Полынина 1 час назад
Актер Владимир Епифанцев в Санкт-Петербурге стал участником массовой драки и ударил женщину.
Как сообщает издание «Фонтанка», компания деятелей кино отмечала премьеру триллера «Дочь тьмы» в баре отеля на улице Марата. Главную роль в картине исполнила бывшая жена Епифанцева Анастасия Веденская.
В разгар праздника у Анастасии возник конфликт со знакомой, в ходе ссоры та ударила актрису в лоб пивным бокалом. Епифанцев, также присутствующий на мероприятии, вступился за бывшую жену и дал пощечину ее обидчице. За ту, в свою очередь, вступились другие участники банкета, и вскоре драка стала массовой.

«В результате в баре начали переворачиваться столы и летать стулья. Епифанцев вышел победителем», — отмечает «Фонтанка».

Сотрудники отеля вызвали полицию, и компанию актеров доставили в отделение полиции. Там артисты успели помириться и отказались от взаимных претензий.
Владимир Епифанцев, как сообщал «Рамблер», известен по ролям в фильмах «Зеленый слоник», «Мама не горюй 2», «Я остаюсь», «Generation П», «8 лучших свиданий», «Викинг» и др. Был женат на актрисе Анастасии Веденской, в браке родились сыновья Гордей и Орфей.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Веденская , Владимир Епифанцев , Фонтанка.Ру
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