Вдова сообщила о встрече с заказчиком Круга

«Они проникли в дом еще до нашего возвращения, когда [там] была моя мама и свекровь. Но никто не знал, что приедет моя мама. Я сама маму отправила переночевать на третьем этаже (именно туда проникли преступники. — «Газета.Ru»). Она осталась там, и я услышала эти стуки — они начали с нее. Потому что они не ожидали, что кто-то будет на третьем этаже, у нас там никто никогда не спал. Они, видимо, хотели там остаться: вся семья на втором этаже, и как бы делать свои действия. Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Я не могу знать. Но однозначно — что-то пошло не так. Когда я увидела, что мою маму душат… У меня в голове это не укладывалось, у меня был страшный шок. Сориентироваться в таком шоке… У тебя преступники находятся в доме, у тебя грудной ребенок, двое маленьких детей, Миша даже не знает, что происходит… Но тем, что я выбежала и позвала на помощь, спасла остальных членов своей семьи.

Я проигрывала это в своей голове. Если бы закрыла дверь [в наш дом], потеряла бы маму. Не побежала бы вниз звать на помощь, убили бы и меня, и всех остальных, кто был в доме. Единственный путь, который нужно было сделать, и я его сделала правильно — бежать и звать на помощь. Мы бежали вместе с Мишей, я не убегала, я хотела позвать на помощь. У меня просто не было выбора. Я бы могла любого из своей семьи в эту ночь потерять. Им было абсолютно все равно — в кого стрелять».