Вдова сообщила о встрече с заказчиком Круга

«Конечно, я видела главного (Костенко. — «Газета.Ru»), и он даже ко мне приезжал после этого. Да, в тот самый дом, [где произошло убийство], — вспомнила вдова Круга.
— Мне сообщили его помощники, что он хочет ко мне приехать. Я любезно приняла. Спросил, на кого я думаю. Я ответила, что не знаю. Но на тот момент мы не догадывались, что он имеет к этому какое-то отношение. Это было, может быть, года через два [после убийства]. Его интересовало, что я думаю.
Всех людей, авторитетов я уже узнала после гибели Миши. Очень многие приехали на похороны, со многими мне пришлось общаться». Она также уточнила, что сейчас заказчика нет в живых: «Его убили. После этого и началось расследование».
«Они проникли в дом еще до нашего возвращения, когда [там] была моя мама и свекровь. Но никто не знал, что приедет моя мама. Я сама маму отправила переночевать на третьем этаже (именно туда проникли преступники. — «Газета.Ru»). Она осталась там, и я услышала эти стуки — они начали с нее. Потому что они не ожидали, что кто-то будет на третьем этаже, у нас там никто никогда не спал. Они, видимо, хотели там остаться: вся семья на втором этаже, и как бы делать свои действия. Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Я не могу знать. Но однозначно — что-то пошло не так. Когда я увидела, что мою маму душат… У меня в голове это не укладывалось, у меня был страшный шок. Сориентироваться в таком шоке… У тебя преступники находятся в доме, у тебя грудной ребенок, двое маленьких детей, Миша даже не знает, что происходит… Но тем, что я выбежала и позвала на помощь, спасла остальных членов своей семьи.
Я проигрывала это в своей голове. Если бы закрыла дверь [в наш дом], потеряла бы маму. Не побежала бы вниз звать на помощь, убили бы и меня, и всех остальных, кто был в доме. Единственный путь, который нужно было сделать, и я его сделала правильно — бежать и звать на помощь. Мы бежали вместе с Мишей, я не убегала, я хотела позвать на помощь. У меня просто не было выбора. Я бы могла любого из своей семьи в эту ночь потерять. Им было абсолютно все равно — в кого стрелять».
«Справедливый вопрос — ради кого гибли наши товарищи? Ради тех, кому так нравятся лихие парни из 90-х, насиловавшие их жен и дочерей, отбиравшие их долю в бизнесе, облагавшие их данью за «крышу»? Трубадуру бандитов и вымогателей, бандитов и насильников, тому, кто воспитывал и продолжает воспитывать им молодую смену, памятник стоит прямо в историческом центре Твери. Нам всем, действующим сотрудникам, ветеранам правоохранительных органов, живым и погибшим, плюнули в лицо», — говорилось в тексте обращения.