Толмацкий закрыл свою сеть общепита

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Предприниматель Александр Толмацкий закрыл свой последний бизнес — сеть общепита «Дай краба».

Как выяснил телеграм-канал Mash, убытки сети забегаловок «Дай краба» еще в 2019 году составили 30 млн рублей, однако бизнес продолжил работать.

В 2020 году из-за простоя во время пандемии коронавируса и накопившейся задолженности по налогам в размере 1.1 млн рублей Толмацкому пришлось закрыть свой общепит.

В настоящее время ООО «Дай краба» находится в процессе банкротства.

Олега и Александр Толмацкий, как сообщал «Рамблер», — отец и продюсер Кирилла Толмацкого — российского рэп-исполнителя, умершего в 2019 году. Также был продюсером Вячеслава Манучарова Родиона Газмановых , групп «Комбинация» и «Восток».

В 2005 году открыл радиостанцию «Радио Next», был генеральным продюсером телеканала альтернативной музыки A-One.