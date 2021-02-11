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Москва

Отец Децла закрыл свой последний бизнес 

Вероника Полынина 1 час назад
Толмацкий закрыл свою сеть общепита
Фото: ТАСС
Предприниматель Александр Толмацкий закрыл свой последний бизнес — сеть общепита «Дай краба».
Как выяснил телеграм-канал Mash, убытки сети забегаловок «Дай краба» еще в 2019 году составили 30 млн рублей, однако бизнес продолжил работать.
В 2020 году из-за простоя во время пандемии коронавируса и накопившейся задолженности по налогам в размере 1.1 млн рублей Толмацкому пришлось закрыть свой общепит.
В настоящее время ООО «Дай краба» находится в процессе банкротства.
Александр Толмацкий, как сообщал «Рамблер», — отец и продюсер Кирилла Толмацкого — российского рэп-исполнителя, умершего в 2019 году. Также был продюсером Вячеслава Манучарова, Олега и Родиона Газмановых, групп «Комбинация» и «Восток».
В 2005 году открыл радиостанцию «Радио Next», был генеральным продюсером телеканала альтернативной музыки A-One.
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