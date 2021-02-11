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Москва

Вдова Круга рассказала о раскрытом убийстве 

Мария Иванова 1 час назад
Вдова Круга рассказала о раскрытом убийстве
Фото: ТАСС
Вдова музыканта Михаила Круга, певица Ирина Круг заявила, что не поверила, когда его убийц удалось найти спустя 18 лет. О завершении расследования она рассказала в эфире программы «Судьба человека».

«Когда мне позвонили из Следственного комитета, честно, я не поверила, все это время менялись следователи и не было итога какого-то. 18 лет, казалось, что это никогда не закончится», — отметила певица.

По ее словам, семья Круга узнала, кто совершил преступление, через три года после убийства, но доказать это не могла.
Также певица рассказала о своих отношениях с Кругом.

«Он всегда старался для меня. Я ощущала любовь, опору, поддержку, его внимание всегда, его подарки, Миша очень щедрый человек был. Здорово, когда мужчина может решить твою проблему. Он всё мне дал, человека нет 18 лет, а у меня все от него», — рассказала она.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление не смогли раскрыть по горячим следам, но в 2019 году появилась дополнительная информация по делу. Предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова.
Как писал «Рамблер», в сентябре 2019-го Следственный комитет (СК) РФ объявил, что картину преступления удалось восстановить.
Агеев рассказал следователям, что криминальный авторитет по кличке Лом (он погиб в 2006 году) заказал ему и еще одному члену банды — Дмитрию Веселову — нападение на дом Круга. По указанию Лома, Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. По замыслу Лома, Круг попросил бы его о помощи, чтобы вернуть имущество, а Лом «нашел» бы похищенное в обмен на выплату части гонораров от концертной деятельности певца.
Однако Круг с семьей неожиданно вернулся домой и застал грабителей врасплох. По словам Агеева, Веселов напал на тещу певца, а когда ему попытался помешать Круг, выстрелил в него два раза.
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Шоу-бизнес , Александр Осипов , Ирина Круг , Михаил Круг , СКР , ФСИН
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