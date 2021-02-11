На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру 

Житель Сорочинска Сергей Федорович написал заявление в Генпрокуратуру с жалобой на выступление stand up комика Руслана Белого, сообщает Telegram-канал Hue. Россиянину не понравилось обилие мата в монологе юмориста.
Федорович — пенсионер, бывший сотрудник правоохранительных органов. Он пояснил, что на выступление Белого под названием «Почему я отрастил усы» наткнулся случайно в интернете. Мужчина был поражен, что ролик оказался полон нецензурной брани.
«Много приходилось слышать разных слов, но такого я не слышал: через слово — мат, мат, мат. Меня это сильно возмутило с учетом еще того, что с каждым разом они (комики) все больше и больше себе позволяют выражаться нецензурной бранью для огромной аудитории нашего государства», — заявил Федорович в видеообращении.
Он отметил, что написал заявление в адрес Генерального прокурора РФ с требованием привлечь Руслана Белого к административной ответственности.
1 февраля, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу закон об обязанности социальных сетей самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Примечательно, что инициативу уже раскритиковали. Например, в Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что закон о запрете мата в социальных сетях, возможно, будет малоэффективен. По словам, епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова) едва ли не каждый житель России может уличить себя в бытовом употреблении мата, и выразил сожаление в данной связи. Священник назвал использование мата проявлением культурного упадка, способствующим его усугублению.