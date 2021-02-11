На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру 

«Много приходилось слышать разных слов, но такого я не слышал: через слово — мат, мат, мат. Меня это сильно возмутило с учетом еще того, что с каждым разом они (комики) все больше и больше себе позволяют выражаться нецензурной бранью для огромной аудитории нашего государства», — заявил Федорович в видеообращении.