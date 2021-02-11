Ирина Шейк снялась обнаженной

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Москва

Обнаженную Ирину Шейк сняли на видео для рекламы косметики с золотом 

Алевтина Жаркова 48 минут назад
Супермодель Ирина Шейк снялась в ролике для рекламной кампании, приуроченной к выходу нового продукта Mimi Luzon.
Девушка предстала перед камерой обнаженной, прикрыв руками и коленями части тела. Ярким акцентом стали губы модели, на которых была нанесена помада с добавлением 24-каратного золота.

«Рада наконец-то поделиться 24k Pure Gold Lip Treatment, созданным совместно с @mimiluzon, чтобы сохранить ваши губы мягкими и сияющими», — подписала свою публикацию Instagram Ирина Шейк.

На сайте марки стоимость губной помады составляет 129 долларов (9520 рублей).
Шоу-бизнес , Видео , Ирина Шейк
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