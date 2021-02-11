Ирина Шейк снялась обнаженной

Супермодель Ирина Шейк снялась в ролике для рекламной кампании, приуроченной к выходу нового продукта Mimi Luzon.
Девушка предстала перед камерой обнаженной, прикрыв руками и коленями части тела. Ярким акцентом стали губы модели, на которых была нанесена помада с добавлением 24-каратного золота.
«Рада наконец-то поделиться 24k Pure Gold Lip Treatment, созданным совместно с @mimiluzon, чтобы сохранить ваши губы мягкими и сияющими», — подписала свою публикацию Instagram Ирина Шейк.
На сайте марки стоимость губной помады составляет 129 долларов (9520 рублей).