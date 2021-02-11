60-летний Сергей Пенкин показал кадры со своего дня рождения 

Российский певец Сергей Пенкин показал кадры со своего дня рождения. Напомним, что 10 февраля ему исполнилось 60 лет.

В своем Инстаграм -аккаунте артист разместил видеоролик, на котором девушки танцевали в неоновых костюмах под музыку. На кадрах также запечатлен именинник в теплой шапке. Танцевальные номера показывали на улице, в одном из дворов Москвы.

«День Рождения начался», — написал Пенкин в посте.

На видеоролике он выражает благодарность своим поклонникам и близким за сюрприз. За время выступления он неоднократно хвалил танцоров и их яркие номера.