Вдова Бориса Грачевского вышла на работу

14 февраля исполнится месяц со дня смерти создателя «Ералаша» и руководителя популярного киножурнала Бориса Грачевского. Его близкие уже отошли от первого шока и начали возвращаться к привычной жизни. О своём желании начать работать рассказала и вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская

Девушка отправилась в командировку, отметив, что теперь рассчитывать может только на себя. Маленького сына Филиппа она оставила дома с няней.

Первый полёт… Страшно… Но нужно начинать работать… Теперь я могу надеяться только на себя…, — написала Белоцерковская в сторис Instagram.

Свой комментарий она сопроводила снимком из салона самолёта.

Как сообщал NEWS.ru, Екатерина Белоцерковская намерена разделить наследство умершего супруга между всеми его детьми. По её мнению, никто из наследников Грачевского не должен остаться обиженным и каждый получит то, что ему полагается. По словам вдовы Грачевского, если бы не маленький сынишка, её бы тоже уже не было — до такой степени сильным оказалось потрясение от ухода супруга.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.