Пенкин сообщил о нежелании повторить судьбу Началовой 

Певец Сергей Пенкин не хочет повторить судьбу коллеги Юлии Началовой. Об этом он сам сообщил «СтарХиту».
«Хочется, чтобы при жизни о тебе говорили, ценили, а не после. Не как произошло с Началовой, которую безумно жалко», — рассказал он.
Артист признался, что порой думает о смерти, и уже даже решил, где хочет быть похоронен — в родной Пензе. Он объяснил это тем, что в Москве много артистов, а в Пензе он будет один. Также Пенкин рассказал, что порой страдает от одиночества; не стремится к браку, но хочет, чтобы в отношениях его любили не за талант, а как человека.
«Артисты вообще народ сентиментальный… Конечно, тоже бывают периоды (депрессии. — Прим. ред.), я же не робот, я как все. Иногда, когда накрывает, могу себе позволить выпить вина или коньячку. Ничего плохого в этом не вижу. Ну или пойдешь в бассейн поплаваешь, позанимаешься музыкой, в лесу погуляешь — и вроде отпускает», — добавил он.