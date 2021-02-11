Пенкин сообщил о нежелании повторить судьбу Началовой 

«Хочется, чтобы при жизни о тебе говорили, ценили, а не после. Не как произошло с Началовой, которую безумно жалко», — рассказал он.

Артист признался, что порой думает о смерти, и уже даже решил, где хочет быть похоронен — в родной Пензе. Он объяснил это тем, что в Москве много артистов, а в Пензе он будет один. Также Пенкин рассказал, что порой страдает от одиночества; не стремится к браку, но хочет, чтобы в отношениях его любили не за талант, а как человека.