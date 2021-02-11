Что стало с самой популярной группой 90-х «Балаган Лимитед» 

Известная в 90-е годы музыкальная группа «Балаган Лимитед» пропала с телеэкранов из-за конфликта с продюсером, сообщает «Царьград» . Сегодня коллектив продолжает выступать, но под другим названием.

«Балаган Лимитед» был придуман уроженцами города Рыбинск . Оригинальной особенностью группы был репертуар: композиции коллектива сочетали в себе поп-музыку и народные мотивы. Песни «Балагана» стали хитами, самой востребованной оказалась композиция «Чё те надо?!». Бешеная популярность преследовала группу на протяжение двух лет. Затем у участников коллектива возник конфликт с продюсером Сергеем Хариным, который якобы не только вёл себя по-хамски с подопечными, но еще и зарегистрировал на себя торговую марку «Балаган Лимитед». После разрыва отношений с продюсером группа уже не могла выступать под всем известным названием.

Тем не менее коллектив продолжает существовать. Артисты выбрали для него новое название — «Чё те надо». Они гастролируют с выступлениями, однако сегодня о некогда популярной группе уже мало кто знает.