Что стало с самой популярной группой 90-х «Балаган Лимитед» 

Известная в 90-е годы музыкальная группа «Балаган Лимитед» пропала с телеэкранов из-за конфликта с продюсером, сообщает «Царьград». Сегодня коллектив продолжает выступать, но под другим названием.
«Балаган Лимитед» был придуман уроженцами города Рыбинск. Оригинальной особенностью группы был репертуар: композиции коллектива сочетали в себе поп-музыку и народные мотивы. Песни «Балагана» стали хитами, самой востребованной оказалась композиция «Чё те надо?!». Бешеная популярность преследовала группу на протяжение двух лет. Затем у участников коллектива возник конфликт с продюсером Сергеем Хариным, который якобы не только вёл себя по-хамски с подопечными, но еще и зарегистрировал на себя торговую марку «Балаган Лимитед». После разрыва отношений с продюсером группа уже не могла выступать под всем известным названием.
Тем не менее коллектив продолжает существовать. Артисты выбрали для него новое название — «Чё те надо». Они гастролируют с выступлениями, однако сегодня о некогда популярной группе уже мало кто знает.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты выяснили, как сложилась жизнь исполнителя хитов «Гадюка», «От весны и до весны» и других — певца Сергея Чумакова. Триумф певца, снискавшего огромную популярность, долго не продлился: к середине 90-х в России наметился финансовый кризис, который затронул шоу-бизнес. Группа, с которой певец гастролировал по стране, распалась. Артист развелся с женой, вернулся в отчий дом к матери и сестре. Чтобы хоть как-то себя прокормить, отправился работать грузчиком и таксистом. На бытовые трудности наложились еще и проблемы певца с алкоголем. В 2010 году Чумаков принялся реанимировать карьеру. Он начал гастролировать по российским регионам, где его не забыли. О выступлении на федеральных каналах речи, конечно, не идет, но выступлениями в небольших городах певец сегодня зарабатывает себе на жизнь.