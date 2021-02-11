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«Как же не стыдно»: интернет-пользователи обрушились на Бледанс 

Елена Прошина 18 минут назад
«Как же не стыдно»: интернет-пользователи обрушились на Бледанс
Фото: РИА Новости
Актриса Эвелина Бледанс опубликовала видео, на котором предстала полуобнаженной, и подверглась резкой критике пользователей Instagram.
На видео Бледанс в одних трусах танцует перед камерой, прикрывая грудь руками, и поет только что придуманную песню.

«Я как будто на Мальдивах. На Мальдивы денег нет, только на бумажные трусы», — спела актриса.

Она уточнила, что на видео «секретная подготовка на съемочной̆ площадке фильма „Стриптизеры“», а трусы пришлось закрыть бумажными салфетками, чтобы не испачкать их гримом.
В комментариях к записи Бледанс подверглась резкой критике за смелый образ.

«Взрослая, серьезная женщина, вроде бы. Сын посмотрит, как же не стыдно. Как так можно себя вести? Куда катится мир?» — заявила dolgierovaolga.

«Не ожидала, что мама мальчика, может так по-дурацки себя вести. Фу, фу, фу», — прокомментировала tatiana_filipenko_

«В этом возрасте пора быть мудрее. Стройная фигура есть у многих, а мозги, увы, не у всех», — отметила uliapanshenko2502.

Однако сама Эвелила Бледанс ответила хейтерам, что появляться в купальнике можно даже мамам.

«Мамам вообще все запрещено? С вашими доводами чайлд фри будут повсеместно», — констатировала она.

Поклонники артистки в свою очередь отметили ее шикарную фигуру и жизнелюбие.
«Рамблер» писал, что ранее Эвелина Бледанс подверглась критики за размещение челленджа с переодеваниями, в котором принял участие ее сын с синдромом Дауна. На видео Эвелина Бледанс, одетая в голубое платье и шляпку, и ее сын в ярко-желтом комбинезоне танцуют под музыку. А затем меняются одеждой, и Семен предстает перед зрителями в платье.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Комментарии
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс
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