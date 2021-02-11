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Москва

Соседов назвал Максакову предательницей 

Елена Прошина 47 минут назад
Соседов назвал Максакову предательницей
Фото: РИА Новости
Певица Мария Максакова — предательница России. Об этом музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Собеседнику».
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. В конце января она вернулась на родину и с тех пор активно принимает участие в ток-шоу.

«Маша — предательница! С нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать!» — считает Соседов.

Он назвал Максакову средней певицей, каких в России тысячи, но ушлой и пронырливой. Критик обвинил ее в том, что она поливала Россию грязью, и высказал мнение, что она не заслуживает выступать на федеральных телеканалах до тех пор, пока не раскается в этом.
«Кто вообще такая Максакова, чтобы ей давать слово?! Что она может рассказать?! Маше просто повезло в жизни. Она родилась под счастливой звездой, а талантов у нее нет никаких», — добавил он.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума
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