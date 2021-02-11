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Продажи музыки Мэрилина Мэнсона выросли после обвинений в насилии 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Продажи музыки Мэнсона выросли после обвинений в насилии
Фото: Reuters
Продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона выросли после того, как несколько женщин обвинили его в насилии. Об этом сообщает Billboard.
По данным американского издания, цифровые продажи музыки Мэнсона увеличились на 40 процентов. Общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на семь процентов и достигло шести миллионов. Отмечается, что в то же время последний сингл музыканта «Don't Chase The Dead» покинул чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где держался последние 12 недель.
Ранее в феврале американская певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэнсона. О физическом и психологическом насилии со стороны музыканта рассказали уже более десятка женщин. Первой высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х.
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Шоу-бизнес , Мэрилин Мэнсон , Эван Вуд
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