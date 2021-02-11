Продажи музыки Мэнсона выросли после обвинений в насилии

Продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона выросли после того, как несколько женщин обвинили его в насилии. Об этом сообщает Billboard.

По данным американского издания, цифровые продажи музыки Мэнсона увеличились на 40 процентов. Общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на семь процентов и достигло шести миллионов. Отмечается, что в то же время последний сингл музыканта «Don't Chase The Dead» покинул чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где держался последние 12 недель.