Милонов высказался об аресте Гнойного

«Сам по себе этот рэпер является наказанием для человечества. Гнойный уже давным-давно стал настоящим гнойным. Я его не воспринимаю как музыканта, он подражатель, который пытается себя прорекламировать. Поскольку он никому не нужен, он пошел на акцию протеста, потому что ему это кажется модным. За мат его и посадили. Он хотел сесть как политический, а сел как матерщинник, который писает в подъезде и потом бегает от полицейских», — отметил он.