Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Повел себя как гопота». Милонов об аресте Гнойного 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Милонов высказался об аресте Гнойного
Фото: nsn.fm
Депутат Госдумы в эфире НСН объяснил, почему рэпера арестовала на 7 суток за шуточное высказывание. Рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) попал под административный арест на семь суток за мелкое хулиганство на акции протеста в Санкт-Петербурге 2 февраля. В частности, он выкрикивал лозунги о женской анатомии. Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что Гнойный мечтал быть задержанным за политическое высказывание, но не вышло.

«Сам по себе этот рэпер является наказанием для человечества. Гнойный уже давным-давно стал настоящим гнойным. Я его не воспринимаю как музыканта, он подражатель, который пытается себя прорекламировать. Поскольку он никому не нужен, он пошел на акцию протеста, потому что ему это кажется модным. За мат его и посадили. Он хотел сесть как политический, а сел как матерщинник, который писает в подъезде и потом бегает от полицейских», — отметил он.

Парламентарий считает, что наказание никак не поможет исправиться рэп-исполнителю.

«Наказание ставит целью исправление человека. А Гнойного не исправить. Может быть, он хотя бы в следующий раз матом не будет ругаться на улице. Он просто повел себя как гопота», — заключил собеседник НСН.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Национальная Служба Новостей: последние новости
Дженнифер Лоуренс получила ранение на съемках фильма «Не смотри вверх» Дженнифер Лоуренс получила ранение на съемках фильма «Не смотри вверх» В России выявлено 15 тысяч новых случаев коронавируса В России выявлено 15 тысяч новых случаев коронавируса Бузова хочет исполнить гимн России на Параде Победы Бузова хочет исполнить гимн России на Параде Победы
Комментарии
Шоу-бизнес , Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Виталий Милонов , Вячеслав Машнов , Госдума , ФСИН , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение