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Подруга Грачевского назвала причину его смерти 

Вероника Полынина 10 минут назад
Подруга Грачевского опровергла причину его смерти от коронавируса
Фото: РИА Новости
Основатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался не от коронавируса, а от недостатка любви, считает его подруга журналистка Мариана Саид Шах.

«Он был недолюблен и ушел от сердечной недостаточности — недостатка сердечности! А не от коронавируса!» — заявила Саид Шах в интервью «Собеседнику».

Она напомнила выведенную Грачевским формулу: «Пары, у которых секс вялотекущий, живут, как добрые соседи, и 50, и 70 лет. А те, у кого постоянный фейерверк в постели, расстаются быстро».
По мнению журналистки, у самого Грачевского в семье дела обстояли «никак».
Саид Шах заявила, что больше всех режиссер любил вторую жену Анну Панасенко. По ее словам, "она дала ему то, что не дала ни одна жена — заботу".

«Сейчас все его друзья говорят: „Он Катеньку любил“, — продолжает Саид Шах. — Все друзья — лицемеры. Катя заявляет: „Мы спасем „Ералаш“!“ Что ты будешь спасать? Надо было это делать при жизни Бори, а не разматывать те крохи, которые у него оставались», — возмутилась журналистка.

Как писал «Рамблер», ранее у Марианы Саид Шах произошел конфликт с вдовой Бориса Грачевского Екатериной Белоцерковской. Во время съемок программы «Пусть говорят» Саид Шах затронула тему внебрачного сына режиссера, которого он не признал. По ее словам, после окончания съемок Белоцерковская с неким молодым человеком «прижала ее к стенке» и возмущалась, что она упомянула о сыне.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , Борис Грачевский
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