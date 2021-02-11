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Москва

Семья Азизы не приняла жениха-итальянца 

Елена Прошина 1 час назад
Семья Азизы не приняла жениха-итальянца
Фото: Instagram
Певица Азиза рассказала, что ее родственники не одобрили ее нового молодого человека, итальянца по имени Александро. По мнению семьи артистки, их отношения начались слишком быстро, пишет «Собеседник».

«Многие мне говорят: «Азизка, как-то он быстро в тебя влюбился. Смотри, не обожгись опять!» — рассказала певица.

Однако на самом деле Александро влюблен в нее давно, утверждает Азиза.
В прошлом году он стал одним из учеников музыкальной онлайн-студии Азизы, а позже выяснилось, что он является ее поклонником уже 15 лет. Итальянец не пытался познакомиться с певицей раньше, так как она была в отношениях с бизнесменом Александром Бродолиным.

«Когда узнал, что я вновь стала свободной женщиной, активизировался. Я не удивляюсь, что у нас все так быстро развивается. Я всегда знала, что нравлюсь мужчинам. И что они готовы на многое, лишь бы я была рядом», — отметила Азиза.

Александро приехал к Азизе на Новый год и весь январь они провели вместе. Итальянец сделал певице предложение в студии «Пусть говорят».
Как писал «Рамблер», ранее Азиза призналась, что у нее был тайный роман с актером Александром Абдуловым. По ее словам, все началось со знакомства в ресторане и его просьбы спеть восточные песни.
Однажды Абдулов пригласил певицу к себе домой, но она постаралась поскорее оттуда сбежать — в квартире слишком многое напоминало о его жене Ирине Алферовой. Позже певица уехала на гастроли и в письме сообщила актеру о расставании.
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Шоу-бизнес , Ирина Алферова , ИД "Собеседник"
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