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Москва

Пользователей возмутили похороны звезды «Дома-2» 

Мария Иванова 1 час назад
Пользователей возмутили похороны Марии Политовой
Фото: Instagram
Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов рассказал о скромных похоронах его коллеги по проекту Марии Политовой. На своей странице в Instagram он опубликовал переписку с сотрудницей морга.

«Маша Политова была в нашем морге, на Тарном проезде. Ее очень скромно кремировали. В простом гробу», — рассказала она.

Интернет-пользователей возмутило, что у Политовой не было достойных похорон.

«А похорон она не заслужила? Кремировали они..» — написала в комментариях @____subhana____ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).


«А почему не попрощаться с человеком достойно. В хорошем гробу? Получается, что человек не заслужил приличных Похорон? Можно и без гроба в топку кинуть», — добавила @ulia_pilugina.


«Вот она „слава“. При жизни обсуждают, после смерти нет покоя…» — добавила @lu_mi_k85.

Как писал «Рамблер», Мария Политова скончалась в декабре 2017 года на 31-м году жизни. Тело девушки нашли на подмосковной даче ее дедушки. Причиной ее смерти назвали переохлаждение.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Политова
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