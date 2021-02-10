Пользователей возмутили похороны Марии Политовой

«А похорон она не заслужила? Кремировали они..» — написала в комментариях @____subhana____ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«А почему не попрощаться с человеком достойно. В хорошем гробу? Получается, что человек не заслужил приличных Похорон? Можно и без гроба в топку кинуть», — добавила @ulia_pilugina.

«Вот она „слава“. При жизни обсуждают, после смерти нет покоя…» — добавила @lu_mi_k85.