Пользователей возмутили похороны Марии Политовой

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов рассказал о скромных похоронах его коллеги по проекту Марии Политовой. На своей странице в Instagram он опубликовал переписку с сотрудницей морга.
«Маша Политова была в нашем морге, на Тарном проезде. Ее очень скромно кремировали. В простом гробу», — рассказала она.
Интернет-пользователей возмутило, что у Политовой не было достойных похорон.
«А похорон она не заслужила? Кремировали они..» — написала в комментариях @____subhana____ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А почему не попрощаться с человеком достойно. В хорошем гробу? Получается, что человек не заслужил приличных Похорон? Можно и без гроба в топку кинуть», — добавила @ulia_pilugina.
«Вот она „слава“. При жизни обсуждают, после смерти нет покоя…» — добавила @lu_mi_k85.
Как писал «Рамблер», Мария Политова скончалась в декабре 2017 года на 31-м году жизни. Тело девушки нашли на подмосковной даче ее дедушки. Причиной ее смерти назвали переохлаждение.