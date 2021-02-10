Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в честь Всемирного дня стриптиза опубликовала на своей странице в Instagram пикантное видео. Бывшая участница комик-группы «Маски» станцевала на камеру топлес в бумажных трусах. На кадрах полуобнаженная российская знаменитость пританцовывает, прикрыв свой бюст руками.
«Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизёры»», — прокомментировала публикацию актриса.
Ранее сообщалось, что ведущая утреннего шоу в прямом эфире исполнила тверк, удивив своих коллег.