Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Эвелина Бледанс показала видео с танцем топлесс в бумажных трусах 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в честь Всемирного дня стриптиза опубликовала на своей странице в Instagram пикантное видео. Бывшая участница комик-группы «Маски» станцевала на камеру топлес в бумажных трусах. На кадрах полуобнаженная российская знаменитость пританцовывает, прикрыв свой бюст руками.

«Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизёры»», — прокомментировала публикацию актриса.

Ранее сообщалось, что ведущая утреннего шоу в прямом эфире исполнила тверк, удивив своих коллег.
Шоу-бизнес , Видео , Эвелина Бледанс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
00:09
Голая Блёданс взорвала Instagram жарким танцем
Шоу-бизнес
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
01:04
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
Происшествия
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
00:10
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
Общество В мире
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
01:07
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
В мире Общество
Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео
00:58
Утопивших машину в полынье рыбаков сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение