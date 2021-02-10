Звезда «Универа» Анна Хилькевич опровергла слухи о своей смерти

Актриса сериала на телеканале «ТНТ» «Универ» Анна Хилькевич отреагировала на слухи о своей смерти. Звезда опубликовала пост опровержения в соцсетях.

«Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла. В Яндексе обновили информацию. В очередной раз убеждаемся в четкой и честной работе наших СМИ. Но я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня», — заявила актриса.

Хилькевич заявила, что она неприятно удивлена. У звезды сложилось ощущение, что она вернулась с того света. Она подчеркнула, что не собирается покидать этот мир, так как у нее еще много незавершенных дел. Она попросила «Яндекс» «убрать эту ремарку». Фанатам Хилькевич рекомендовала не переживать.

«Короче, ребят. Я живу, и все со мной ок!», — подчеркнула актриса.

На эту новость отреагировала актриса Агата Муцениеце : «Гвоздь мне в кеды». Один из поклонников Хилькевич отшутился и привел в пример русского рэпера.

«Теперь понимаешь как было Гуфу в свое время», — написал подписчик.

Фанаты актрисы уверены, что причиной таких слухов стало недавнее признание звезды насчет снов и медитаций. Как сообщало агентство «Утро.ру», звезда рассказала о том, что она видела свою смерть.

Напомним, Хилькевич отметила, что ей открылась ресурсная жизнь, где она, по ее словам, была сильным, искренним, честным тореадором на корриде.