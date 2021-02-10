Ургант припомнил Билану выходку на концерте в Самаре

Шоумен припомнил артисту его выходку на концерте в Самаре

Иван Ургант в очередной раз посмеялся над «пьяным» концертом Димы Билана в Самаре. Инцидент произошел полтора года назад, а певцу, по всей видимости, до сих пор не могут простить эту выходку.

О концерте Билана Ургант вспомнил, когда обсуждал недавнее выступление певца The Weekend, который потратил на свое шоу семь миллионов долларов.

«Когда у нас в России артист свои деньги тратил, чтобы сделать яркое, запоминающееся шоу, о котором потом все будут говорить долгие годы? Последний раз это было два года назад, когда в Самаре Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка!» — пошутил ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Дима Билан юмор Ивана Урганта оценил. Сейчас он со смехом вспоминает ту историю, однако ему все еще стыдно за свое поведение. Дима выразил надежду, что больше в его карьере таких неприятных случаев не будет.

«Помимо смеха, на самом деле я урок для себя огромный заимел. Я понял, что такое быть распятым», — отметил Дима Билан.

Напомним, что после того случая популярный исполнитель решил загладить свою вину. Он дал бесплатный концерт, а также пожертвовал крупную сумму городскому детскому центру развития.