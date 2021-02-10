Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ургант припомнил темное прошлое Билану 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Ургант припомнил Билану выходку на концерте в Самаре
Фото: Борис Кудрявов/"Экспресс газета"
Шоумен припомнил артисту его выходку на концерте в Самаре
Иван Ургант в очередной раз посмеялся над «пьяным» концертом Димы Билана в Самаре. Инцидент произошел полтора года назад, а певцу, по всей видимости, до сих пор не могут простить эту выходку.
О концерте Билана Ургант вспомнил, когда обсуждал недавнее выступление певца The Weekend, который потратил на свое шоу семь миллионов долларов.

«Когда у нас в России артист свои деньги тратил, чтобы сделать яркое, запоминающееся шоу, о котором потом все будут говорить долгие годы? Последний раз это было два года назад, когда в Самаре Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка!» — пошутил ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Дима Билан юмор Ивана Урганта оценил. Сейчас он со смехом вспоминает ту историю, однако ему все еще стыдно за свое поведение. Дима выразил надежду, что больше в его карьере таких неприятных случаев не будет.

«Помимо смеха, на самом деле я урок для себя огромный заимел. Я понял, что такое быть распятым», — отметил Дима Билан.

Напомним, что после того случая популярный исполнитель решил загладить свою вину. Он дал бесплатный концерт, а также пожертвовал крупную сумму городскому детскому центру развития.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Экспресс газета: последние новости
Врачи не дают прогнозов относительно впавшей в кому жены Сумишевского Врачи не дают прогнозов относительно впавшей в кому жены Сумишевского Большой живот и лицо-маска: Ротару не узнали на сцене Большой живот и лицо-маска: Ротару не узнали на сцене «Адское логово»: Савичева рассказала, почему рассталась с Фадеевым «Адское логово»: Савичева рассказала, почему рассталась с Фадеевым
Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Дима Билан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
00:15
Бросившийся под поезд метро мужчина попал на видео
Происшествия
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
00:17
Снегоуборщик ударил ребенка ковшом по голове и обругал его
Происшествия
Библиотекарь колледжа выдавала книги за «пожертвования»
02:36
Библиотекарь колледжа выдавала книги за «пожертвования»
Происшествия
Пенсионер расчленил женщину под Петербургом
00:33
Пенсионер расчленил женщину под Петербургом
Происшествия Криминал
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
00:10
Телеведущая станцевала тверк в прямом эфире
Общество В мире
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
01:07
Адвокат на суде случайно стал грустным котиком
В мире Общество
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
01:04
Ураган сдул людей в российском городе и попал на видео
Происшествия
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
00:20
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение