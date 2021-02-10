Подольская заболела COVID-19 

Все новости на карте

Певица Наталья Подольская заразилась коронавирусом, несмотря на соблюдение всех ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка ограничила выходы в свет, однако в начале февраля проявились первые симптомы болезни, а тест на коронавирус оказался положительным.

При этом пятилетний сын Натальи Подольской от Владимира Преснякова-младшего — здоров, отмечается в сообщении.

Сейчас певица лечится дома, соблюдая режим самоизоляции.

Как писал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские звезды. Так, сообщалось о коронавирусе у актеров Петра Красилова, Татьяны Васильевой и Алисы Фрейндлих, пародистки Елены Воробей и телеведущего Оскара Кучеры, комика Сергея Светлакова.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что переболел COVID-19 в тяжелой форме, был подключен к аппарату ИВЛ и перенес цитокиновый шторм (иммунная система начала атаковать организм).