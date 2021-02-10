Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Подольская заболела COVID-19 

Елена Прошина 21 минуту назад
Подольская заболела COVID-19
Фото: Instagram
Певица Наталья Подольская заразилась коронавирусом, несмотря на соблюдение всех ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, артистка ограничила выходы в свет, однако в начале февраля проявились первые симптомы болезни, а тест на коронавирус оказался положительным.
При этом пятилетний сын Натальи Подольской от Владимира Преснякова-младшего — здоров, отмечается в сообщении.
Сейчас певица лечится дома, соблюдая режим самоизоляции.
Как писал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские звезды. Так, сообщалось о коронавирусе у актеров Петра Красилова, Татьяны Васильевой и Алисы Фрейндлих, пародистки Елены Воробей и телеведущего Оскара Кучеры, комика Сергея Светлакова.
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что переболел COVID-19 в тяжелой форме, был подключен к аппарату ИВЛ и перенес цитокиновый шторм (иммунная система начала атаковать организм).
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Шоу-бизнес , COVID-19
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
01:29
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение