Кафельникова опубликовала откровенное фото

Модель опубликовала два снимка. На обоих она находится в ванне с пеной полностью обнаженная. Самое пристальное внимание подписчики обратили на первое фото: на нём Кафельникова лежит на животе, упираясь руками в деревянную доску, в этот момент виднеются её голые ягодицы.

«Классная попочка», — выразил всеобщий восторг artemsamalev (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Какое сердечко потрясающее», — написал пользователь под ником cactusgluh.

«Кудесница ванны Алеся», — отметил moskvin7041.

«Алеся, ты просто бомба», — констатировал crisstle.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Евгений Кафельников рассказал, почему его дочери не стать успешной моделью. Спортсмен заявил, что у Алеси возникли проблемы с запрещенными препаратами, когда она училась в платной школе за рубежом. Теннисист признался, что упустил момент, когда должен был проконтролировать жизнь своего ребенка, и теперь очень об этом жалеет. Подавая большие надежды, как профессиональная модель, дочь Кафельникова не смогла реализовать свой потенциал из-за пристрастия к алкоголю. Например, спортсмен рассказал, что недавно узнал, почему Алеся не прошла кастинг на показ Шанель. Оказалось, что на отбор девушка пришла в нетрезвом состоянии. Поэтому, заявил Кафельников, теперь его дочь не зовут сотрудничать с крупнейшим домом мод.