Интернет-пользователи осудили Быстрова за высказывание о Семенович 

Высказывание экс-игрока сборной России Владимира Быстрова про грудь певицы Анны Семенович разозлило пользователей Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее Быстров заявил, что фигуристкам становится тяжелее прыгать тройные и четверные прыжки, когда у них вырастает грудь, а если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». Семенович назвала высказывание Быстрова — «поведением аморального мужчины».
Поклонники артистки и звезды шоу-бизнеса также высказали свое возмущение словам футболиста.
«Из-за таких обесценивается образ Мужчины!» — посетовала актриса Эвелина Бледанс (здесь и далее орфогафия и пунктуация пользователей сохранены).
«Хамло», — вынесла свой вердикт модель Анастасия Барашкова.
«Если бы он хотел играть в футбол, пришил бы себе ноги)», — иронично отметил ivan_pataridze.
Пользователь с ником liudmilazarezina похвалила Семеновч за ответ спортсмену и высказала мнение, что ему «не хватает этих прелестей».
«Пускай завидует молча», — заявила она.
«Ань, он просто тебе завидует! У него такого богатства нет», — уверена borsh_tatiana.
«Вы уже забили ему своим ответом хет-трик. Вас вся страна знает, а его 90% людей только сейчас, благодаря Вам узнает…», — считает tvigume.