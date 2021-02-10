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Москва

Интернет-пользователи осудили Быстрова за высказывание о Семенович 

Елена Прошина 1 час назад
Интернет-пользователи осудили Быстрова за высказывание о Семенович
Фото: ТАСС
Высказывание экс-игрока сборной России Владимира Быстрова про грудь певицы Анны Семенович разозлило пользователей Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее Быстров заявил, что фигуристкам становится тяжелее прыгать тройные и четверные прыжки, когда у них вырастает грудь, а если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». Семенович назвала высказывание Быстрова — «поведением аморального мужчины».
Поклонники артистки и звезды шоу-бизнеса также высказали свое возмущение словам футболиста.

«Из-за таких обесценивается образ Мужчины!» — посетовала актриса Эвелина Бледанс (здесь и далее орфогафия и пунктуация пользователей сохранены).

«Хамло», — вынесла свой вердикт модель Анастасия Барашкова.

«Если бы он хотел играть в футбол, пришил бы себе ноги)», — иронично отметил ivan_pataridze.

Пользователь с ником liudmilazarezina похвалила Семеновч за ответ спортсмену и высказала мнение, что ему «не хватает этих прелестей».

«Пускай завидует молча», — заявила она.

«Ань, он просто тебе завидует! У него такого богатства нет», — уверена borsh_tatiana.

«Вы уже забили ему своим ответом хет-трик. Вас вся страна знает, а его 90% людей только сейчас, благодаря Вам узнает…», — считает tvigume.

Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Комментарии
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Владимир Быстров , Анастасия Барашкова , Анна Семенович , СБОРНАЯ РОССИИ
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