Интернет-пользователи осудили Быстрова за высказывание о Семенович 

Все новости на карте

Как сообщал «Рамблер», ранее Быстров заявил, что фигуристкам становится тяжелее прыгать тройные и четверные прыжки, когда у них вырастает грудь, а если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то «отрезала бы сиськи». Семенович назвала высказывание Быстрова — «поведением аморального мужчины».

Поклонники артистки и звезды шоу-бизнеса также высказали свое возмущение словам футболиста.

«Из-за таких обесценивается образ Мужчины!» — посетовала актриса Эвелина Бледанс (здесь и далее орфогафия и пунктуация пользователей сохранены).

«Хамло», — вынесла свой вердикт модель Анастасия Барашкова.

«Если бы он хотел играть в футбол, пришил бы себе ноги)», — иронично отметил ivan_pataridze.

Пользователь с ником liudmilazarezina похвалила Семеновч за ответ спортсмену и высказала мнение, что ему «не хватает этих прелестей».

«Пускай завидует молча», — заявила она.

«Ань, он просто тебе завидует! У него такого богатства нет», — уверена borsh_tatiana.