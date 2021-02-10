Костюшкина без маски скрутили как «ковид-диссидента» 

Певец Стас Костюшкин опубликовал в Instagram фото , на котором ему руки заламывает сотрудник полиции. Артист пояснил, что нарушил масочный режим.

Снимок — шуточный, поскольку Костюшкина с оголенным торсом скрутила актриса Светлана Пермякова в форме правоохранителя. Лицо певца в этот момент выражает испуг и досаду, а лицо актрисы — крайнюю степень решительности.

«Просто забыл надеть маску и на тебе», — написал Костюшкин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По данным издания «Дни.ру» , фото было сделано в гримерке павильона телеканала «Россия» перед съемками программы «Дом смеха».

Подписчики певца по достоинству оценили его юмор. Одни, например, отметили, что «у Пермяковой на забалуешь», другие указали, что актриса в этот момент сама без маски, третьи со смехом указали на разную весовую категорию звёзд.

В реальной жизни отказ носить маску на лице в общественных местах может привести к трагическим последствиям. Например, в в городе Мурино, как сообщал «Рамблер», местный житель возвращался домой с корпоратива. В общественном транспорте он заметил пару без масок на лице. Мужчина попросил попутчиков (мужчину и женщину) надеть индивидуальные средства защиты, но его требования проигнорировали. Завязалась словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался. Днем позже полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний мужчина и 34-летняя женщина, оба — жители Оренбургской области. Выяснилось, что первый ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и нанесение тяжкого вреда здоровью.