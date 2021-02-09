Тимур Родригез призвал вернуть секс на Олимпиаду 

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Российский шоумен Тимур Керимов, более известный как Тимур Родригез считает , что участникам Олимпийских игр в Токио нужно разрешить сексуальные контакты. По этому поводу 41-летний артист написал песню.

Ранее стало известно, что участникам Игр после соревнований запретят вечеринки, а также заниматься сексом. Причина — пандемия коронавируса.