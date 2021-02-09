Тимур Родригез призвал вернуть секс на Олимпиаду 

Российский шоумен Тимур Керимов, более известный как Тимур Родригез, считает, что участникам Олимпийских игр в Токио нужно разрешить сексуальные контакты. По этому поводу 41-летний артист написал песню.
Ранее стало известно, что участникам Игр после соревнований запретят вечеринки, а также заниматься сексом. Причина — пандемия коронавируса.
На видео и песню Родригеза в поддержку занятий сексом отреагировали чемпионки в синхронном плавании Влада Чигирева и Алла Шишкина. Они опубликовали смеющиеся смайлики.