Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Тимур Родригез призвал вернуть секс на Олимпиаду 

Просто Про Спорт 1 час назад
Тимур Родригез призвал вернуть секс на Олимпиаду
Фото: Instagram
Российский шоумен Тимур Керимов, более известный как Тимур Родригез, считает, что участникам Олимпийских игр в Токио нужно разрешить сексуальные контакты. По этому поводу 41-летний артист написал песню.
Ранее стало известно, что участникам Игр после соревнований запретят вечеринки, а также заниматься сексом. Причина — пандемия коронавируса.
На видео и песню Родригеза в поддержку занятий сексом отреагировали чемпионки в синхронном плавании Влада Чигирева и Алла Шишкина. Они опубликовали смеющиеся смайлики.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Просто Про Спорт: последние новости
Семенович призвала Быстрова отрезать гениталии Семенович призвала Быстрова отрезать гениталии Жулин объяснил, почему развелся со знаменитой фигуристкой Навкой Жулин объяснил, почему развелся со знаменитой фигуристкой Навкой Названы причины невосприимчивости человека к коронавирусу Названы причины невосприимчивости человека к коронавирусу
Шоу-бизнес , Влад Чигирев , Тимур Родригез , Токио , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
01:00
Пролет Ту-160 над акваториями трех морей показали на видео
Войска
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
01:29
Появилось видео драки продавца и посетителя магазина
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение