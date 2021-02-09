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Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной 

РИА Новости 37 минут назад
Договоры дочери Баталова с Дрожжиной потребовали аннулировать
Фото: © АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического суда
Прокуратура Москвы направила в суд иск в интересах дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с актрисой Натальей Дрожжиной, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Центрального административного округа Москвы в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура провела проверку по информации о нарушении прав дочери актера Алексея Баталова Марии Баталовой в результате неправомерных действий Натальи Дрожжиной.

"Установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери — Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением, предметами которых являются принадлежащие дочери одной трети доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 квадратных метра, расположенная по улице 1-й Самотечный переулок, и нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метра, расположенное по улице Серафимовича. На основании указанных договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости", — отмечается в релизе.

Сделки Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина с родственниками Баталова ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест.
Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения — запретом определенных действий.
Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных".
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Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Мария Баталова , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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