Договоры дочери Баталова с Дрожжиной потребовали аннулировать

"Установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери — Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением, предметами которых являются принадлежащие дочери одной трети доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 квадратных метра, расположенная по улице 1-й Самотечный переулок, и нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метра, расположенное по улице Серафимовича. На основании указанных договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости", — отмечается в релизе.