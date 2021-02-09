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Москва

Участника шоу «Замуж за Бузову» заподозрили в мошенничестве 

Вероника Полынина 57 минут назад
Участника шоу «Замуж за Бузову» заподозрили в мошенничестве
Фото: РИА Новости
Психолог Евгения Береза обвинила участника шоу «Замуж за Бузову» Евгения Песенникова в мошенничестве на сумму 18 млн рублей.
Береза сообщила в Instagram, что была знакома с Песенниковым и не предполагала, что он может оказаться мошенником.
По словам психолога, в июле 2020 года для реализации некоей программы инвестирования он взял у нее 18 млн рублей, пообещав вернуть 20 млн рублей в сентябре 2020 года. Однако ни своих денег, ни обещанного заработка она не увидела и обратилась в полицию.
Сообщницей Песенникова была Елена Гребенина, на которую был оформлен договор займа. Когда настало время возвращать деньги, выяснилось, что Гребенина признана банкротом и «судов не боится».

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве была проведена проверка, в рамках которой было установлено, что эти люди занимаются мошеннической деятельностью, и по результатам проверки ГСУ СК России по г. Москве было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении этих людей», — написала Береза.

По ее словам, и Песенников, и Гребенина задержаны и помещены под домашний арест «в ожидании справедливого суда».
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Шоу-бизнес , СКР , МВД
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