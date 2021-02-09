Рэпер Серега отсудил детей у бывшей жены 

Рэпер Серега отсудил своих детей у бывшей жены. Прошло очередное судебное заседание, на которое он пришел в провокационном виде.

Своих детей его бывшая жена, Полина Ололо, не видела уже больше года — именно столько длится судебная тяжба. По ее словам, он увез детей в неизвестном направлении, заблокировал ее номер и не позволяет матери с ними встречаться. Кроме того, он постоянно одерживает победу в судебном процессе, что обеспечивает, по ее словам, близкая дружба с представителями власти.

Сама Полина утверждает, что он плохо с ними обращается, не заботиться о них должным образом и увез только для того, чтобы отомстить ей.

«Я просила суд разрешить видеться с детьми до вынесения решения суда по существу, поскольку процесс может продолжаться еще очень долго, а то и несколько лет.

Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью».