Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Любовь и море: бывший муж Юлии Началовой увез семью в Турцию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывший муж Началовой увез семью в Турцию
Фото: Instagram
Футболист Евгений Алдонин после расставания с ныне покойной певицей Юлией Началовой создал новый брак. Уже несколько лет он счастлив рядом с красавицей-женой Ольгой, которая подарила ему сына Артема и дочку Анжелику. После смерти Юлии Началовой Евгений Алдонин взял на себя и заботы о старшей дочери Вере, девочка живет бабушкой и дедушкой, но часто бывает в доме отца, дружна с мачехой и обожает младших братика и сестренку.
Сейчас Евгений Алдонин вместе с женой Ольгой и детьми находится в турецкой Анталии. На побережье Средиземного моря уже настоящая весна, там плюс девятнадцать градусов. Семья наслаждается теплом и прогулками по пустынным пляжам, а Евгений Алдонин еще и успевает тренироваться.
В сторис Instagram жена футболиста Ольга поделилась видео, на котором запечатлела прогулку по берегу моря, а также делающую уверенные шаги дочку Анжелику, которой в ноябре исполнился год.
Веры Алдониной на видео нет. Судя по всему, 14-летняя наследница покойной певицы Юлии Началовой по каким-то причинам не смогла составить компанию папе и его семье.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Teleprogramma.pro: последние новости
«Адское логово»: Савичева вспомнила тяжелое расставание с Фадеевым и его продюсерским центром «Адское логово»: Савичева вспомнила тяжелое расставание с Фадеевым и его продюсерским центром СМИ: Наталья Подольская заболела коронавирусом СМИ: Наталья Подольская заболела коронавирусом «После мероприятия»: Татьяна Навка запечатлелась в кашемировом свитере цвета неотбеленного льна «После мероприятия»: Татьяна Навка запечатлелась в кашемировом свитере цвета неотбеленного льна
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Алдонин , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение