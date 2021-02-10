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Москва

Могила Талькова стала местом паломничества «несчастных жен» 

Елена Прошина 24 минуты назад
Могила Талькова стала местом паломничества «несчастных жен»
Фото: архив ТАСС
«Телепрограмма» рассказала, что могила музыканта Игоря Талькова на Ваганьковском кладбище стала местом паломничества «несчастных жен».
Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в ленинградском дворце спорта «Юбилейный».
Как писал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).
Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.
По данным «Телепрограммы», посетительницы его могилы просят музыканта помочь их мужьям избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, избежать тюрьмы или поскорее выйти на свободу.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Шоу-бизнес , Валерий Шляфман , Игорь Тальков , Игорь Малахов
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