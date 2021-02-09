Тина Кароль построит дом мечты в Карпатах

«Пусть все знают, где мы расположены. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет опрятно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают», — подчеркнула певица.

На вновь купленной земле Кароль планирует построить дом своей мечты. Пока в распоряжении певицы 4 гектара, но она заявила, что собирается расширяться и приобрести еще землю, прилегающую к своему участку. Артистка заявила СМИ, что скрываться не намерена и хочет, чтобы все знали, где