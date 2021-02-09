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Москва

Тина Кароль стала причиной подорожания земли на Украине 

Украина.ру 52 минуты назад
Тина Кароль построит дом мечты в Карпатах
Фото: Instagram
Украинская певица Тина Кароль в ходе последнего интервью журналистам заявила, что купила земельный участок в Карпатах и не считает нужным скрывать или умалчивать этот факт. Об этом на днях написало издание 24tv.ua.
На вновь купленной земле Кароль планирует построить дом своей мечты. Пока в распоряжении певицы 4 гектара, но она заявила, что собирается расширяться и приобрести еще землю, прилегающую к своему участку. Артистка заявила СМИ, что скрываться не намерена и хочет, чтобы все знали, где

«Пусть все знают, где мы расположены. У нас будет красиво, чисто, убрано, будет опрятно. Мне говорят: "Надо купить землю, чтобы ваше имя не было видно". Я говорю: "Нет-нет, мы так делать не будем. Я не прячусь ни от кого. Я плачу налоги. Тут живу я, пусть все знают», — подчеркнула певица.

Знаменитость добавила, что земля, расположенная вокруг ее территории, резко стала намного дороже.
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Шоу-бизнес , Тина Кароль
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