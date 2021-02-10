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Москва

Шепелев рассказал о «превращающемся в монстра» сыне 

Елена Прошина 1 час назад
Шепелев рассказал о совместном отдыхе с сыном
Фото: Instagram
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что совместный отдых позволил ему лучше узнать своего сына Платона. Ведущий рассказал в Instagram, что его ребенок оказался любителем цыпленка табака и аэрофобом.
Шепелев отметил, что до недавнего путешествия он «достаточно однобоко» знал сына, несмотря на количество времени, которое они проводили вместе.

«Оказывается многого не знаю вообще, например, что он, вдруг, боится летать, не любит ждать водителя, сам заказывает в ресторане «цыпленка табака», превращается в монстра, когда голоден», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Телеведущий отметил, что во время отдыха они могут в обнимку смотреть «мальчишеское кино» и всячески развлекаться.

«Рассказывать истории и со смехом слушать детские ругательства. Рубиться в Fan of guns или Монополию. Спорить: заказываем в номер или идем в ресторан. И кататься, кататься, кататься», — заключил он

Как писал «Рамблер», Платон — сын Шепелева от певицы Жанны Фриске. Она скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга).
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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