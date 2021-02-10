Шепелев рассказал о совместном отдыхе с сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что совместный отдых позволил ему лучше узнать своего сына Платона. Ведущий рассказал в Instagram, что его ребенок оказался любителем цыпленка табака и аэрофобом.

Шепелев отметил, что до недавнего путешествия он «достаточно однобоко» знал сына, несмотря на количество времени, которое они проводили вместе.

«Оказывается многого не знаю вообще, например, что он, вдруг, боится летать, не любит ждать водителя, сам заказывает в ресторане «цыпленка табака», превращается в монстра, когда голоден», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Телеведущий отметил, что во время отдыха они могут в обнимку смотреть «мальчишеское кино» и всячески развлекаться.

«Рассказывать истории и со смехом слушать детские ругательства. Рубиться в Fan of guns или Монополию. Спорить: заказываем в номер или идем в ресторан. И кататься, кататься, кататься», — заключил он