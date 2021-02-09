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Леонид Куравлев не выходит на связь после смерти жены 

Слово и Дело 38 минут назад
Леонид Куравлев перестал выходить на связь после смерти жены
Фото: РИА Новости
Друзья советского и российского актера Леонида Куравлева забили тревогу из-за того, что артист перестал выходить на связь.
По информации близких Куравлева, он ушел в себя вскоре после смерти любимой супруги. Соседи актера сообщают, что в последнее время видели звезду исключительно в черном трауре. Видимо, потеря близкого человека сильно ударила по душевному состоянию артиста.
Одним из последних, кто общался с Куравлевым, был художник Никас Сафронов. Он поделился на программе "Звезды сошлись", что легенда отечественного кинематографа пребывает в тяжелых мыслях и постоянно говорит о смерти. Деятель искусства серьезно беспокоится за давнего приятеля, сообщает издание "Дни24".
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