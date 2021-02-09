Леонид Куравлев перестал выходить на связь после смерти жены

Друзья советского и российского актера Леонида Куравлева забили тревогу из-за того, что артист перестал выходить на связь.

По информации близких Куравлева, он ушел в себя вскоре после смерти любимой супруги. Соседи актера сообщают, что в последнее время видели звезду исключительно в черном трауре. Видимо, потеря близкого человека сильно ударила по душевному состоянию артиста.