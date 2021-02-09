Савичева назвала продюсерский центр Фадеева адским логовом

Так, по словам знаменитости, продюсер был для нее как второй отец. По его совету она пошла на «Фабрику звезд», которая и стала для исполнительницы трамплином к успеху.

Савичева отметила, что в какой-то момент Фадеев стал от нее отдаляться. Певица уже не могла, как раньше, позвонить ему в любое время и поговорить по душам. Продюсеру стали говорить про нее много лживых фактов. Когда она попыталась с ним связаться, он обвинил ее в обмане.