Савичева назвала продюсерский центр Фадеева адским логовом

Певица Юлия Савичева рассказала, почему несколько лет назад прекратила сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева. Этим она поделилась в интервью порталу 7days.ru.
Так, по словам знаменитости, продюсер был для нее как второй отец. По его совету она пошла на «Фабрику звезд», которая и стала для исполнительницы трамплином к успеху.
Савичева отметила, что в какой-то момент Фадеев стал от нее отдаляться. Певица уже не могла, как раньше, позвонить ему в любое время и поговорить по душам. Продюсеру стали говорить про нее много лживых фактов. Когда она попыталась с ним связаться, он обвинил ее в обмане.
— Миллион раз думала, что я могла сделать такого ужасного, что вызвало в нем такие эмоции. Только спустя время поняла, что происходит. Его продюсерский центр — это адское логово, — подчеркнула Савичева.