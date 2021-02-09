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«Пошел в пивную на костылях после комы:» Мамонов вспомнил, как пережил клиническую смерть 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Мамонов в 25 лет пережил клиническую смерть
Фото: globallookpress.com
Актер и музыкант Петр Мамонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как в 25 лет пережил клиническую смерть и сорок дней провел в коме. Петр Мамонов и Борис Корчевников.

«У меня было проткнуто легкое. Я потерял много крови. Мне было на тот момент 25 лет. Я был во сне и ничего не видел за этим порогом. Помню, что было ощущение покоя. Отступила боль, наступил покой. Все было залито серым. Врачи стали меня вытаскивать обратно. А я им говорю: «Зачем вы меня опять сюда?»

Петр Мамонов Как отметил актер, как только он поправился, то сразу пошел употреблять спиртные напитки.

«Я пошел в пивную на костылях. И мне без очереди сразу три кружки налили. Почему без очереди? Потому что я в те годы был как раб. Люди очень меняются на протяжении жизни. Можно стать, как бесконечно лучше, так и хуже», — заметил Петр Мамонов. больше по теме

Напомним, что Петр Мамонов — российский музыкант и актер. Он известен широкой публике по группе «Звуки Му», а также кинофильмам и моноспектаклям.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Петр Мамонов , Санкт-Петербург
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