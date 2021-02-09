Мамонов в 25 лет пережил клиническую смерть

«У меня было проткнуто легкое. Я потерял много крови. Мне было на тот момент 25 лет. Я был во сне и ничего не видел за этим порогом. Помню, что было ощущение покоя. Отступила боль, наступил покой. Все было залито серым. Врачи стали меня вытаскивать обратно. А я им говорю: «Зачем вы меня опять сюда?»