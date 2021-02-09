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Москва

Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
8 февраля Иосиф Пригожин на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, в котором рассказал, что он со своей супругой Валерией перенесли коронавирус после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
«В разгар очередной волны пандемии уехали в гостеприимный Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности, да к тому же это место позволяло нам еще и работать. Но, как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием COVID-19», — написал Пригожин.
По словам Иосифа Пригожина, Валерия перенесла болезнь легко, а ему потребовалась госпитализация.
В России на утро 8 февраля было зарегистрировано 3 983 197 случаев заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Пригожин
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