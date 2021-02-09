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Москва

Глюкозу заподозрили в романе с молодым блогером 

Елена Прошина 42 минуты назад
Глюкозу заподозрили в романе с молодым блогером
Фото: ТАСС
Певица Глюкоза возможно встречается с блогером Субханом Мамедовым, сообщает «Экспресс-газета». Артистку видели в сопровождении молодого человека в одном из столичных ресторанов.
Пару заметили в московском заведении на минувших выходных. Позже Мамедов опубликовал в сториз в Instagram фотографию женской кисти, на ребре ладони которой есть татуировка в виде маленького сердца. Фанаты Глюкозы напомнили, что у певицы есть точно такое же тату. Встречу артистки с молодым блогером признали почти свершившимся фактом.
Версий о том, что может связывать 34-летнюю Глюкозу с 21-летним Мамедовым, несколько. Одни поклонники предполагают, что певица могла стать жертвой пранка. Другие ссылаются на возможное сотрудничество звезды шоу-бизнеса с представителем молодежной культуры. Наконец, большинство подозревает, что у пары роман несмотря на то, что Глюкоза в настоящее время находится замужем за предпринимателем Александром Чистяковым и воспитывает дочь.
Слухи о проблемах в семье Глюкозы ходят давно. Например, как сообщал «Рамблер», на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова певица появилась без супруга, а в качестве подарка преподнесла песню и откровенный танец. Поведение артистки спровоцировало новую волну слухов о возможном расставании Глюкозы с Чистяковым.
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Шоу-бизнес , Александр Чистяков , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Экспресс-газета
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