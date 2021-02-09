Глюкозу заподозрили в романе с молодым блогером 

Певица Глюкоза возможно встречается с блогером Субханом Мамедовым, сообщает «Экспресс-газета» . Артистку видели в сопровождении молодого человека в одном из столичных ресторанов.

Пару заметили в московском заведении на минувших выходных. Позже Мамедов опубликовал в сториз в Instagram фотографию женской кисти, на ребре ладони которой есть татуировка в виде маленького сердца. Фанаты Глюкозы напомнили, что у певицы есть точно такое же тату. Встречу артистки с молодым блогером признали почти свершившимся фактом.

Версий о том, что может связывать 34-летнюю Глюкозу с 21-летним Мамедовым, несколько. Одни поклонники предполагают, что певица могла стать жертвой пранка. Другие ссылаются на возможное сотрудничество звезды шоу-бизнеса с представителем молодежной культуры. Наконец, большинство подозревает, что у пары роман несмотря на то, что Глюкоза в настоящее время находится замужем за предпринимателем Александром Чистяковым и воспитывает дочь.