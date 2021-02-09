Светские львицы осудили Борисову за секс-видео

Ранее в Сети появилось видео с участием Борисовой, в котором она полностью обнажена и ласкает себя. Журналистам телеведущая заявила, что запись скорее всего сделана 7-8 лет назад, когда она активно употребляла наркотики. Борисова подчеркнула, что не видит ничего страшного в публикации ролика. По ее словам, его в Сеть скорее всего выложила Анна Калашникова, которая ей мстит.

«Ей надо лечиться. Сама выкладывает видео и потом забывает», — отреагировала певица.

Она подчеркнула, что Борисова страдает биполярным расстройством психики, доставляя неудобства в первую очередь своим маме и дочери. Поборов наркозависимость, телеведущей теперь предстоит лечить «голову и душу», резюмировала Калашникова.