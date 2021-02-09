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«Ей надо лечиться»: светские львицы осудили Борисову за секс-видео 

Елена Прошина 1 час назад
Светские львицы осудили Борисову за секс-видео
Фото: Instagram
Дана Борисова сама опубликовала в Сети интимный ролик, а теперь обвиняет других в сливе видео, заявила «Комсомольской правде» певица Анна Калашникова. Светская львица Алена Кравец отметила, что телеведущая раньше пыталась откровенными роликами соблазнить её супруга.
Ранее в Сети появилось видео с участием Борисовой, в котором она полностью обнажена и ласкает себя. Журналистам телеведущая заявила, что запись скорее всего сделана 7-8 лет назад, когда она активно употребляла наркотики. Борисова подчеркнула, что не видит ничего страшного в публикации ролика. По ее словам, его в Сеть скорее всего выложила Анна Калашникова, которая ей мстит.

«Ей надо лечиться. Сама выкладывает видео и потом забывает», — отреагировала певица.

Она подчеркнула, что Борисова страдает биполярным расстройством психики, доставляя неудобства в первую очередь своим маме и дочери. Поборов наркозависимость, телеведущей теперь предстоит лечить «голову и душу», резюмировала Калашникова.
Певицу поддержала модель Алёна Кравец. Она заявила изданию iReactor, что раньше Борисова посылала откровенные видео ее мужу Руслану. Светская львица предположила, что от частого употребления наркотиков у телеведущей могла развиться амнезия.
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Шоу-бизнес , Анна Калашникова , Алена Кравец , Дана Борисова , Комсомольская правда
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