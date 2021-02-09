Панин показал совместное видео с Джигурдой 

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«Я хочу сказать всем, кто увидит это видео, что Никита — офигенный артист, нашим многим артистам до него расти и расти», — заявил Панин.

Джигурда добавил, что он заставил всех поверить в свое безумие.

«А я гениальный артист. Так же, как и Лёшка», — подчеркнул он.

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Как писал «Рамблер», в середине января Панин рассказал, что монтаж его режиссерского дебюта — фильма «Я вернулся» — завершен. В картине вместе с Джигурдой и Паниным также снялись звезда «Кадетства» Александр Головин и актер из «Зеленого слоника» Владимир Епифанцев

Панин заявил, что в ближайшую неделю фильм опубликуют на YouTube. Ранее актер рассказывал, что прокату его картины в кинотеатрах пытаются помешать. Он планировал выпустить ее на телевидении.