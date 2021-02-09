Сына Орбакайте застыдили за обследование в частной клинике 

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Многие россияне не могут себе позволить обследование и лечение в частных клиниках, написали пользователи в Instagram Никите Преснякову . Они напомнили, что большинству жителей страны платные врачи не по карману.

В одном из последних постов Пресняков выложил фото, на котором он запечатлен в коридоре частной клиники. Музыкант отметил, что раз в год обязательно проходит полный осмотр.

«Чего и всем советую! Будьте здоровы)», — написал мужчина, снабдив при этом сообщение ссылкой на аккаунт медучреждения (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Преснякова приняли публикацию за рекламу клиники, поскольку похожий пост недавно публиковала Ольга Бузова . При этом сына Орбакайте обвинили в том, что он кичится своей состоятельностью.

«Многие не могут себе позволить молока. Вы молодцы! Похвастались! Как будто ребенку помогли выжить», — выразила негодование nikulinatanya111.

«На тебе пахать и пахать надо, а ты по клиникам бегаешь… Смешно», — отметил ruslanokot.

«Простым смертным это не по силам», — напомнил novac.aleksandr.