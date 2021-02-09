Сына Орбакайте застыдили за обследование в частной клинике 

Многие россияне не могут себе позволить обследование и лечение в частных клиниках, написали пользователи в Instagram Никите Преснякову. Они напомнили, что большинству жителей страны платные врачи не по карману.
В одном из последних постов Пресняков выложил фото, на котором он запечатлен в коридоре частной клиники. Музыкант отметил, что раз в год обязательно проходит полный осмотр.
«Чего и всем советую! Будьте здоровы)», — написал мужчина, снабдив при этом сообщение ссылкой на аккаунт медучреждения (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики Преснякова приняли публикацию за рекламу клиники, поскольку похожий пост недавно публиковала Ольга Бузова. При этом сына Орбакайте обвинили в том, что он кичится своей состоятельностью.
«Многие не могут себе позволить молока. Вы молодцы! Похвастались! Как будто ребенку помогли выжить», — выразила негодование nikulinatanya111.
«На тебе пахать и пахать надо, а ты по клиникам бегаешь… Смешно», — отметил ruslanokot.
«Простым смертным это не по силам», — напомнил novac.aleksandr.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали Викторию Боню, которая попросила у подписчиков совета, какой автомобиль лучше выбрать — Rolls Royce или Bentley. Экс-звезде «Дома-2» порекомендовали заняться помощью бедным, а не «выбором тачки».