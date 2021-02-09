Фигурой Распутиной восхитились в Сети 

Пользователи инстаграма похвалили фигуру певицы Маши Распутиной.
Вчера 56-летняя артистка опубликовала на своей странице в социальной сети видеозапись, на которой ходит в бикини по помещению. В подписи она написала, что всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо.
«Ваше тело за 30 лет совсем не изменилось! Браво, женщина-огонь!» — написал один из комментаторов.
Другие назвали Распутину красавицей, восхитительной, прекрасной, потрясающей, похвалили ее загар и высказали мнение, что она утерла нос молодым.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», певица Рита Дакота опубликовала в инстаграме свою фотографию в желтом бикини, белой рубашке с принтом, спущенной с левого плеча, с чем-то вроде банданы, повязанной на правом бедре, и неким фруктом в правой руке. В комментариях пользователи социальной сети назвали Дакоту красоткой, солнечной девочкой Ритой, замечательной девушкой, чьи поступки говорят, что душа у нее добрейшая. Они пожелали ей всего наилучшего и отметили, сколь сильно ей идет желтый цвет.