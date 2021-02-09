Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Фигурой Распутиной восхитились в Сети 

Елена Прошина 23 минуты назад
Фигурой Распутиной восхитились в Сети
Фото: РИА Новости
Пользователи инстаграма похвалили фигуру певицы Маши Распутиной.
Вчера 56-летняя артистка опубликовала на своей странице в социальной сети видеозапись, на которой ходит в бикини по помещению. В подписи она написала, что всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо.

«Ваше тело за 30 лет совсем не изменилось! Браво, женщина-огонь!» — написал один из комментаторов.

Другие назвали Распутину красавицей, восхитительной, прекрасной, потрясающей, похвалили ее загар и высказали мнение, что она утерла нос молодым.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», певица Рита Дакота опубликовала в инстаграме свою фотографию в желтом бикини, белой рубашке с принтом, спущенной с левого плеча, с чем-то вроде банданы, повязанной на правом бедре, и неким фруктом в правой руке. В комментариях пользователи социальной сети назвали Дакоту красоткой, солнечной девочкой Ритой, замечательной девушкой, чьи поступки говорят, что душа у нее добрейшая. Они пожелали ей всего наилучшего и отметили, сколь сильно ей идет желтый цвет.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Комментарии
Шоу-бизнес , Рита Дакота
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение