Никас Сафронов рассказал о подготовке к своим похоронам 

Художник Никас Сафронов заявил, что в вопросе похорон не собирается рассчитывать на государство или своих детей, уже сделал проект памятника на своей могиле и намерен оставить достаточно денег для его воплощения. Об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись».

«Я рассчитываю только на себя», — подчеркнул Сафронов.

По словам художника, он уже поставил склеп для семейного захоронения, чтобы «все были в одном месте». В Ульяновской области Сафронов возвел часовню, рядом с ней похоронены его мать, отец и старший брат.

Никас Сафронов также подготовил эскиз собственного надгробия и составил завещание.

«Все распределил в зависимости от моего отношения. Всем детям, родственникам, сестре», — пояснил он.

Однако большую часть состояния художник намерен оставить своему сыну Луке.

«Лука — самый простой, незатейливый. Он не хочет ничего», — объяснил он свой выбор.

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появились фото и видео того, как Лука Сафронов-Затравкин, весящий боле 200 кг, застрял в туалете самолета. В день инцидента пианист дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома. Будучи в самолете, он решил справить малую нужду, делал это сидя из-за комплекции, случайно нажал на кнопку унитаза и его засосало. При этом пианист заявлял, что не готов худеть, так как для этого ему придется во всем себе отказывать.