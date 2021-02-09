Семенович жестко ответила Быстрову по поводу своей груди 

На днях, как сообщал «Рамблер», Быстров заявил, что фигуристкам становится тяжелее прыгать тройные и четверные прыжки, когда у них вырастает грудь, а если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то отрезала бы сиськи.

«Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему об этом вообще пишут? Почему моя грудь до сих пор не дает вам покоя?!» — прокомментировала Семенович в инстаграме.

Он назвала себя легендарной спортсменкой, а поведение Быстрова — поведением аморального мужчины. Семенович напомнила, что она — мастер спорта международного класса, а Быстров — взрослый мужчина, у которого есть дочь, занимающаяся фигурным катанием.