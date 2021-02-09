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Москва

Семенович жестко ответила Быстрову по поводу своей груди 

Елена Прошина 1 час назад
Семенович жестко ответила Быстрову по поводу своей груди
Фото: ТАСС
Футболист Владимир Быстров повел себя аморально, высказавшись о груди певицы и телеведущей Анны Семенович. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
На днях, как сообщал «Рамблер», Быстров заявил, что фигуристкам становится тяжелее прыгать тройные и четверные прыжки, когда у них вырастает грудь, а если бы Семенович захотела продолжить карьеру в фигурном катании, то отрезала бы сиськи.

«Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему об этом вообще пишут? Почему моя грудь до сих пор не дает вам покоя?!» — прокомментировала Семенович в инстаграме.

Он назвала себя легендарной спортсменкой, а поведение Быстрова — поведением аморального мужчины. Семенович напомнила, что она — мастер спорта международного класса, а Быстров — взрослый мужчина, у которого есть дочь, занимающаяся фигурным катанием.

«Вам, Владимир, может, тоже стоило бы что-то отрезать, чтобы побыстрее вы бегали по полю и забивали больше голов», — добавила она.

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Шоу-бизнес , Владимир Быстров , Анна Семенович
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