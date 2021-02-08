Фадеев рассказал о травле после прививки от COVID-19 

По словам Фадеева, недоброжелатели в соцсетях желали ему смерти и обвиняли в том, что он призывает прививаться детей, чтобы они стали бесплодны, и русская нация вымерла.

Продюсер продемонстрировал отрывок из пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он поздравил Россию с изобретением вакцины и выразил надежду, что вскоре «Спутник V» будет поставляться в страны Евросоюза

Максим Фадеев также рассказал о том, как перенес вакцинацию.

Он сообщил, что после первой прививки у него немного поболело место укола, а на второй день клонило в сон. После второй прививки побочных эффектов продюсер не заметил.

По его словам, его молодые сотрудники перенесли вакцинацию сложнее. У них поднималась температура до 38 градусов, которая, впрочем, легко сбивалась парацетамолом.