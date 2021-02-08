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Москва

Фадеев рассказал о травле после прививки от COVID-19 

Вероника Полынина 53 минуты назад
Продюсер Максим Фадеев пожаловался на травлю после того, как он рассказал, что привился от коронавируса.
По словам Фадеева, недоброжелатели в соцсетях желали ему смерти и обвиняли в том, что он призывает прививаться детей, чтобы они стали бесплодны, и русская нация вымерла.
Продюсер продемонстрировал отрывок из пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он поздравил Россию с изобретением вакцины и выразил надежду, что вскоре «Спутник V» будет поставляться в страны Евросоюза.
Максим Фадеев также рассказал о том, как перенес вакцинацию.
Он сообщил, что после первой прививки у него немного поболело место укола, а на второй день клонило в сон. После второй прививки побочных эффектов продюсер не заметил.
По его словам, его молодые сотрудники перенесли вакцинацию сложнее. У них поднималась температура до 38 градусов, которая, впрочем, легко сбивалась парацетамолом.
Как сообщал «Рамблер», использование российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе могут одобрить в конце февраля — начале марта. На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что документы на одобрение препарата уже поданы в европейский регулятор — Европейскую медицинскую ассоциацию. Рассматривать заявку будут еще около месяца.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев , Кирилл Дмитриев , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций
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